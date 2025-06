Taremi resta bloccato in Iran | l'attaccante dell'Inter non potrà partecipare al Mondiale per Club

Taremi, l’attaccante dell’Inter, rimane bloccato in Iran a causa delle tensioni internazionali e dello scoppio della guerra con Israele. La sua assenza rappresenta un grave colpo per i nerazzurri, impedendogli di partecipare al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Una situazione insostenibile che mette a rischio non solo la sua carriera, ma anche le ambizioni di successo dell’intera squadra. Continua a leggere per scoprire come questa crisi influenzerà il futuro del calciatore e del club.

L'attaccante dell'Inter non raggiungerà la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Taremi non può lasciare l'Iran, dopo lo scoppio della guerra con Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Qualificazioni Mondiali, l'Iran cade a Doha: il Qatar vince 1-0. Taremi in campo

