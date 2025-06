Taremi non riesce ad andare al Mondiale per club è bloccato all’aeroporto di Teheran Equipe

Taremi, protagonista di una storia che va oltre il calcio, si trova bloccato all’aeroporto di Teheran a causa delle tensioni internazionali tra Iran e Israele. Mentre il mondo assiste impotente a conflitti ben più gravi, un calciatore dell’Inter rischia di perdere l’opportunità di partecipare al mondiale per club. In un contesto così complesso, ogni dettaglio diventa simbolo di un’epoca segnata da instabilità e incertezza.

Attualmente accadono nel mondo tensioni ben più serie di quelle che si avvertono per una partita di calcio internazionale. La guerra aperta delle ultime ore tra Iran ed Israele sta scuotendo l’intero mondo occidentale e non solo. Tra le tante criticità ve n’è una (di portata infinitesimale) che riguarda un calciatore dell’Inter, l’iraniano Mehdi Taremi. Dato il blocco aereo sul Paese – come racconta l’Equipe che riporta la Gazzetta – l’attaccante sostituto di Thuram e Lautaro non potrà partire a seguito della squadra di Chivu. Di seguito quanto analizzato dal quotidiano francese. Taremi bloccato in Medio Oriente, non parteciperà ai Mondiali (Equipe). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Taremi non riesce ad andare al Mondiale per club, è bloccato all’aeroporto di Teheran (Equipe)

In questa notizia si parla di: equipe - taremi - riesce - andare

? L'Inter si attiva per far partire Taremi, si proverà a fargli varcare i confini iraniani via terra e poi prendere un volo dall'Iraq o altri Paesi vicini. - Alfredo Pedullà Vai su Facebook

Taremi non riesce ad andare al Mondiale per club, è bloccato all'aeroporto di Teheran (Equipe); Inter-Lecce, le pagelle: Thuram-Taremi promossi, 6,5. Gaspar, ippon da 4.

Taremi non riesce a sbloccarsi: sarà addio? - Se non fosse per il numero di assist – ben sei passaggi vincenti finora – staremmo parlando di un autentico fallimento per l’attaccante iraniano: Mehdi Taremi, arrivato a parametro zero la ... Si legge su msn.com

Capello: "Taremi ancora non mi convince, Calhanoglu non è stato all'altezza" - Nerazzurri comunque col fuoco dentro, convinti di poter andare in finale. msn.com scrive

Inter, il recupero di Taremi è vicino. Pastorello: "Presto di nuovo in gruppo" - Il rientro a breve in gruppo è stato testimoniato da un foto pubblicata da Federico ... Riporta calciomercato.com