Taremi non può lasciare l'Iran per la guerra con Israele | l'Inter lo aspettava al Mondiale per Club

Taremi non potrà unirsi all'Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per club, a causa delle tensioni tra Iran e Israele che lo tengono bloccato a Teheran. La sua assenza rappresenta un colpo duro per i nerazzurri, già pronti a sognare in grande. Ma quali saranno le conseguenze di questa difficile situazione? Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e gli scenari possibili.

Taremi non può raggiungere l'Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club dopo lo scoppio della guerra tra Iran e Israele. L'attaccante è bloccato a Teheran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

