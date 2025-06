Taremi niente Mondiale per Club | ecco cosa sta succedendo

Il calcio internazionale si trova a un crocevia inaspettato: Mehdi Taremi, protagonista dell’attacco iraniano, è bloccato in Iran a causa dello scoppio della guerra con Israele. I voli sospesi impediscono all’attaccante di unirsi ai suoi compagni negli Stati Uniti, cancellando di fatto la sua partecipazione al Mondiale per Club. Un evento che scuote non solo il mondo del calcio, ma anche le vite dei protagonisti coinvolti. Ecco cosa sta succedendo nel dettaglio.

Gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante, bloccato in Iran dopo lo scoppio della guerra con Israele La guerra scoppiata tra Iran e Israele impedisce a Mehdi Taremi di lasciare il proprio Paese. I voli sono bloccati, così l’attaccante iraniano non ha potuto raggiungere i suoi compagni negli Stati Uniti. (LaPresse) – Calciomercato.it Stando all’ultimo aggiornamento di Calciomercato.it di un paio di ore fa, la situazione non era cambiata: Taremi era ancora bloccato in Iran. Secondo ‘Gazzetta.it’ ormai è piuttosto chiaro che l’ex Porto non prenderà parte al Mondiale per Club, che per la squadra di Chivu comincerà mercoledì prossimo con la sfida contro i messicani del Monterrey. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Taremi, niente Mondiale per Club: ecco cosa sta succedendo

