Taremi l’Inter ha una speranza! Obiettivo e scenari – CdS

Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, si trova al centro di un’incerta futuro stagione. Dopo una prima annata senza le aspettative, tra poche reti e prestazioni discutibili, i nerazzurri sono ancora indecisi sul suo destino. La società nutre speranze di un riscatto, ma le sfide sono molte e il percorso non è scritto. Quali scenari si delineano per Taremi e l’Inter? La risposta dipende dai prossimi mesi, in cui tutto potrebbe cambiare radicalmente.

Mehdi Taremi non è certo della sua permanenza all’Inter nella prossima stagione. I nerazzurri hanno un auspicio, pur consapevoli di una difficoltà. LA SITUAZIONE – Mehdi Taremi non ha soddisfatto né le sue ambizioni né quelle dell’Inter nella sua prima stagione in nerazzurro. Troppo poche le reti siglate (3) e le prestazioni all’altezza delle aspettative (su tutte quella del ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona) per convincere la squadra meneghina dell’opportunità di escluderlo dal mercato. Sulle basi maturate in questa stagione, dunque, il calciatore iraniano non può dirsi sicuro di restare in nerazzurro, nonostante la sua volontà sarebbe quella di avere un’altra chance per dimostrare il suo valore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi, l’Inter ha una speranza! Obiettivo e scenari – CdS

In questa notizia si parla di: taremi - inter - speranza - obiettivo

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

#Psg #Kvaratskhelia 70M #JoãoNeves 59,92M #DésiréDoué 50M #WillianPacho 40M 219,92M #Inter #Palacios 6.5M #Zalewski 600k #Zielinski 0 #Taremi 0 7.1M Non si vincono le #ChampionsLeague con le idee… ce vogliono i soldi. STOP. Vai su Facebook

Inter, risentimento agli adduttori della coscia sinistra per Taremi: salta derby e Bayern; Taremi, Correa e Arnautovic: viaggio nelle tre crisi dell'Inter; GdS - Inter, torna la Champions: Inzaghi tentato da Lautaro titolare insieme a Taremi. Due motivi e un....

Verso Genoa-Inter: Inzaghi registra i miglioramenti di Taremi, c’è speranza? - L’attaccante, nonostante tutto, è completamente focalizzato sul suo obiettivo: l’iraniano sa che ... Scrive msn.com

Inter, il piano per i gol. L'obiettivo è Taremi e se il Porto esce dalla Champions... - Taremi ha scelto di non rinnovare con il Porto e non c’è all’orizzonte nulla che faccia ... Riporta gazzetta.it

Inter in Portogallo: Taremi resta un obiettivo - Tra i nomi sul taccuino della squadra mercato dell'Inter c'è quello di Mehdi Taremi, iraniano classe 1992, che continua a dire no al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno con il Porto. Segnala calciomercato.com