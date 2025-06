Taremi l’attaccante dell’Inter è ancora bloccato in Iran | Gazzetta aggiorna sul rientro e le mosse del club

Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, resta bloccato in Iran a causa delle tensioni geopolitiche e delle recenti azioni belliche. La Gazzetta dello Sport fornisce aggiornamenti cruciali sulla sua situazione e sulle possibili mosse del club nerazzurro. In un momento di incertezza, tutte le attenzioni sono puntate sul futuro di questa punta di grande talento, mentre l’Inter valuta le strategie più efficaci per garantirne il rientro e rafforzare il proprio attacco.

Taremi, l’attaccante dell’Inter è bloccato in Iran dopo le azioni belliche di ieri notte, ecco arrivare preziosi aggiornamenti sulle sue condizioni . Mehdi Taremi è ancora in Iran. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione che riguarda il bomber di Chivu, ecco un breve passaggio del più lungo ragionamento sulla punta dell’ Inter. Cosa filtra: TAREMI – «L’ Inter tutta, dalla dirigenza ai compagni fino al nuovo staff che ancora non ha potuto conoscerlo, ha una parte del cuore in Iran. È in grande apprensione per Mehdi Taremi, rimasto bloccato sotto le bombe che piovono a Teheran, in un Paese precipitato nella guerra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi, l’attaccante dell’Inter è ancora bloccato in Iran: Gazzetta aggiorna sul rientro e le mosse del club

Qualificazioni Mondiali, l’Iran cade a Doha: il Qatar vince 1-0. Taremi in campo - Nel cuore di Doha, il Qatar si impone sull’Iran per 1-0 in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali.

