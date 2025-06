Taremi bloccato in Iran per la guerra | rischia di saltare il Mondiale per Club

L’emergenza geopolitica in Iran mette a rischio la partecipazione di Mehdi Taremi al Mondiale per Club. Bloccato a Teheran a causa della chiusura dello spazio aereo, l’attaccante dell’Inter potrebbe perdere l’occasione di unirsi alla squadra negli Stati Uniti. La tensione tra Iran e Israele ha infatti cancellato i voli, lasciando il suo futuro incerto e sollevando preoccupazioni sul successo dell’Italia nel prestigioso torneo internazionale.

Mehdi Taremi è fermo a Teheran. L’attaccante iraniano dell’Inter non ha potuto lasciare l’Iran a causa della chiusura dello spazio aereo, conseguenza diretta dell’escalation bellica tra Teheran e Israele. Il giocatore avrebbe dovuto volare verso Los Angeles per raggiungere la squadra, già in ritiro negli Stati Uniti in vista del debutto nel Mondiale per Club. Ma il volo è stato cancellato per motivi di sicurezza e il suo arrivo è ora in forte dubbio. Dallo stadio al fronte: Taremi e il caos geopolitico. Il 10 giugno Taremi era in campo con la Nazionale iraniana e ha anche segnato nella vittoria per 3-0 contro la Corea del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

