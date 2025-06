Taremi bloccato in Iran Inter in ansia | la situazione attuale

In un momento di grande incertezza, Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, si trova bloccato in Iran a causa della chiusura dello spazio aereo legata al conflitto con Israele. La sua assenza rischia di pesare sulla squadra nerazzurra e sul suo cammino nel Mondiale per Club. La comunità sportiva segue con apprensione ogni aggiornamento, sperando in una soluzione rapida che possa permettergli di riunirsi ai suoi compagni il prima possibile.

IL PUNTO – Sono momenti di tensione e preoccupazione quelli che sta vivendo Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter. Il calciatore nerazzurro, che si trova in Iran a causa degli impegni con la sua Nazionale, è al momento impossibilitato a partire per gli USA – dove dovrà disputare il Mondiale per Club con l'Inter – a causa della chiusura dello spazio aereo per il conflitto in corso tra la sua nazione e Israele. In ragione di tale situazione, che getta l'intero mondo nerazzurro in uno stato di forte ansia, l'Inter si trova dunque con i soli Valentin Carboni e Sebastiano Esposito a disposizione alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

