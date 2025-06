Taremi bloccato dalla guerra in Iran | non può volare dall’Inter negli USA per il Mondiale per Club Ultimissime

A causa della delicata situazione politica in Iran, Mehdi Taremi resta bloccato nel suo paese e non potrà volare con l’Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. La tensione internazionale e le restrizioni stanno impedendo al centravanti di unirsi alla squadra, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di aggiornamenti sulle ultime novità. Resta da scoprire come questa situazione influenzerà le sorti del torneo e il cammino dei nerazzurri.

sulla delicata situazione. Mehdi Taremi non può andare dall’Inter perché il suo popolo vive momenti di enorme angoscia. Il centravanti nerazzurro, chiacchierato anche in sede di mercato, è bloccato in Iran e non ha potuto raggiungere i compagni di squadra negli Stati Uniti, dove sta per cominciare il Mondiale per Club. La causa è la drammatica escalation del conflitto tra Iran e Israele, che ha portato alla chiusura totale dello spazio aereo iraniano per ragioni di sicurezza. La guerra blocca il volo per gli USA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi bloccato dalla guerra in Iran: non può volare dall’Inter negli USA per il Mondiale per Club. Ultimissime

In questa notizia si parla di: bloccato - inter - taremi - guerra

Serie A, 37^ giornata: i risultati dei primi tempi – Bisseck porta l’Inter in vetta, Napoli bloccato a Parma - Nella 37ª giornata di Serie A, l’Inter prende il comando grazie al gol di Bisseck contro la Lazio, mentre il Napoli si ferma sullo 0-0 a Parma.

Guerra Israele-Iran blocca Taremi: non riesce a partire per gli USA. Lautaro è con l’Inter Vai su X

Spazio aereo chiuso, Taremi è rimasto bloccato a Teheran e non ha raggiunto i compagni a Los Angeles. Non si sa quando potrà farlo. Dietro Lautaro e Thuram, per ora solo Sebastiano Esposito e Carboni. - Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Inter, la guerra con Israele blocca Taremi in Iran. Spazio aereo chiuso, niente volo per Los Angeles; Guerra Israele-Iran, Taremi bloccato a Teheran: niente volo per la California; Guerra Israele-Iran blocca Taremi: non riesce a partire per gli USA. Lautaro è con l’Inter.

Inter, la guerra con Israele blocca Taremi in Iran. Spazio aereo chiuso, niente volo per Los Angeles - L'attaccante avrebbe dovuto raggiungere i compagni in California decollando da Teheran. Lo riporta gazzetta.it

Guerra Israele-Iran, Taremi bloccato a Teheran: niente volo per la California - it, il centravanti dell'Inter è bloccato in Iran e non può volare verso Los Angeles ... Riporta msn.com

Inter, risentimento agli adduttori per Taremi: fuori venti giorni - L’Inter perde Mehdi Taremi: l’attaccante nerazurro, nel corso della mattinata di oggi – lunedì 31 marzo – si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di ... Lo riporta gianlucadimarzio.com