Taremi bloccato a Teheran | salta per ora il volo verso il Mondiale per Club

Taremi bloccato a Teheran, il suo sogno di schierarsi al Mondiale per Club vacilla di fronte alle tensioni geopolitiche. L’attaccante dell’Inter, impegnato con la Nazionale iraniana, si trova ora impossibilitato a raggiungere gli Stati Uniti, lasciando i tifosi e la società in trepidante attesa di aggiornamenti. In un mondo dove lo sport e le tensioni internazionali si intrecciano, il futuro di Taremi resta incerto, ma la speranza non muore.

Mehdi Taremi è attualmente bloccato a Teheran e non potrà raggiungere i compagni dell'Inter negli Stati Uniti, dove la squadra è attesa per l'esordio al Mondiale per Club 2025. Il centravanti iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto durante l'estate, si trovava in patria per gli impegni con la Nazionale. Il conflitto Iran-Israele chiude lo spazio aereo. Lo scoppio delle ostilità tra Iran e Israele, caratterizzato da bombardamenti reciproci e un clima di crescente tensione in Medio Oriente, ha spinto le autorità iraniane a chiudere lo spazio aereo nazionale.

