Taormina Film Festival Per il tuo bene è il miglior film | premiati anche Geoffrey Rush e Alex Garland

Il Taormina Film Festival 2025 si conferma come uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, celebrando il talento di star come Geoffrey Rush e Alex Garland. Tra emozionanti premi e storie coinvolgenti, questa edizione ha regalato momenti indimenticabili immersi nella suggestiva cornice siciliana. Poco fa sono stati annunciati i vincitori delle varie categorie, con riconoscimenti che premiano l'innovazione e la passione nel mondo del cinema. Ecco i protagonisti di questa straordinaria manifestazione.

Ecco i premi assegnati all'edizione 2025 della kermesse cinematografica siciliana, tra cui quelli alla star di Pirati dei Caraibi e al regista di Ex Machina. Sono stati assegnati i premi del Taormina Film Festival 2025, l'attesa manifestazione cinematografica ambientata nella suggestiva cornice siciliana, che anche quest'anno ha accolto film, registi e attori di prestigio. Poco fa sono stati resi noti i vincitori delle varie categorie con le relative motivazioni, dal miglior film alla miglior regia fino ai migliori interpreti. I premiati del Taormina Film Festival 2025 Miglior attrice a Ebada Hassan per Spose - Giovani spose Due ragazze in cerca di libertà e appartenenza fuggono dalle loro vite nel Regno Unito: l'obiettivo è andare in Siria per sostenere l'Isis. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Taormina Film Festival, Per il tuo bene è il miglior film: premiati anche Geoffrey Rush e Alex Garland

Il grande attore ha aperto nel migliore dei modi il Taormina Film Festival. L'abbiamo incontrato, tra Gordon Gekko, i rimpianti e le fortune grandi: «Aver sposato mia moglie Catherine Zeta Jones». E sull' AI dice: «Nei prossimi cinque anni non riconosceremo più

Olivia Wilde ha trasformato il Taormina Film Festival 2025 nel red carpet degli Oscar: la stella del cinema era grande ospite premiata con il Creativity Award

