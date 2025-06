Taormina Film Festival Miglior film For your Sake di Axel Monsú

Il Taormina Film Festival si conferma palcoscenico di eccellenza, premiando le opere più brillanti del cinema contemporaneo. Quest'anno, il riconoscimento per il Miglior Film è andato a “For Your Sake” di Axel Monsú, un’opera che ha conquistato la giuria internazionale presieduta da Da’Vine Joy Randolph. Un trionfo che mette in luce il talento emergente e la ricchezza narrativa del cinema italiano e globale. La vittoria di Axel Monsú segna un nuovo capitolo nel panorama cinematografico, aprendo strade inesplorate al successo.

Roma, 14 giu. (askanews) – “For your Sake” di Axel Monsú ha vinto come Miglior film al 71esimo Taormina Film Festival. La giuria, presieduta dall’attrice premio Oscar Da’Vine Joy Randolph, composta dalla costumista Sandy Powell, da Steven Gaydos, vicepresidente di Variety, da Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi per l’Italia, lo ha scelto tra i 10 titoli del Concorso Internazionale Lungometraggi. Il film di Axel Monsú, con nel cast Sabrina Melgarejo, Gastón Ricaud e Jabes Alatiel Mulka, racconta dell’adolescente Zulma, costretta a crescere in un contesto rurale molto povero, dove vive seguendo i dettami che la famiglia e la comunità religiosa le impongono, finché non accade qualcosa che la spinge a prendere in mano le redini del proprio destino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

