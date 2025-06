Taormina Film Festival intervista esclusiva a Luisa Ranieri | Non mi sento ancora pronta per fare la regista Lolita Lobosco 4? Top secret

Sul suggestivo sfondo del Taormina Film Festival, abbiamo avuto il privilegio di intervistare in esclusiva Luisa Ranieri, protagonista indiscussa della serata e premiata con il prestigioso Taormina Creativity Award. Tra l’energia del red carpet e il riserbo sulla sua carriera, l’attrice napoletana ha svelato i suoi sogni e le ambizioni future, tra cui il desiderio di diventare regista. Una chiacchierata coinvolgente che ci ha lasciato curiosi di scoprire cosa riserva il suo prossimo capitolo.

Luisa Ranieri ha sfilato sul red carpet del Taormina Film Festival dove è stata premiata con il Taormina Creativity Award. L’attrice napoletana, meravigliosa in un completo rosso che metteva in risalto la sua bellezza mediterranea, è stata affiancata dalla presenza discreta del marito Luca Zingaretti. Taormina Film Festival, intervista esclusiva a Luisa Ranieri. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Luisa Ranieri. L’attrice ha parlato della presenza delle donne nel cinema: “E’ bellissimo avere un grande spazio e anche la citazione donne non dive ha la sua importanza perchĂ© fa capire quanto una donna che stia sotto i riflettori è una donna prima ancora che una diva con tutte le problematiche che hanno le donne di conciliare lavoro e vita privata”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it