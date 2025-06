Taormina Film Festival intervista a Rossella Brescia | In Jastimari ho imparato a parlare l’arberesche Ritorno ad Amici? Penso che Maria abbia le idee chiare

Al Taormina Film Festival, ha brillato la partecipazione di Rossella Brescia, protagonista del film distopico “Jastimari – Il Rifugio”. Ambientato tra i suggestivi boschi delle Madonie, il film racconta una storia intensa di famiglia e sopravvivenza, arricchita da scene in lingua antica siciliana. In questa intervista esclusiva, Rossella condivide le emozioni e le sfide dietro le quinte, rivelando come questo progetto abbia profondamente toccato il suo cuore e la sua carriera.

Al Taormina Film Festival è stato presentato “ Jastimari – Il Rifugio”. Tra le protagoniste del film distopico, diretto da Riccardo Cannella, troviamo un’intensa Rossella Brescia. La pellicola, ambientata tra i boschi delle Madonie, ha raccontato una storia distopica e familiare in cui una madre e il suo nucleo cercano rifugio da un male oscuro. Il film è stato girato interamente in Sicilia e recitato in parte in lingua antica siciliana. La direzione della fotografia è stata curata da Daniele Ciprì, con scenografie di Marco Dentici e costumi di Andrea Sorrentino. Taormina Film Festival, intervista esclusiva a Rossella Brescia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Taormina Film Festival, intervista a Rossella Brescia: “In Jastimari ho imparato a parlare l’arberesche. Ritorno ad Amici? Penso che Maria abbia le idee chiare”

In questa notizia si parla di: film - taormina - festival - rossella

Martin Scorsese riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025 - Martin Scorsese, icona indiscussa del cinema mondiale, sarà ospite d'onore alla 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025.

Presentato in anteprima al Taormina Film Festival il film di Riccardo Cannela dal titolo "Jastimari" girato sulla montagne Madonie lo scorso inverno.Tra gli attori Giorgio Colangeli(Cè ancora domani tra gli altri film)Rossella Brescia,Francesco Foti,Fabio Troiano Vai su Facebook

Taormina Film Festival: Rossella Brescia con Jastimari; Taormina Film Festival. Rossella Brescia: In 'Jastimari' sono una madre feroce, ma non condivido i suoi metodi; Rossella Brescia a Taormina per “Jastimari”: «C’è tutta la bellezza delle Madonie».

Rossella Brescia a Taormina per “Jastimari”: «C’è tutta la bellezza delle Madonie» - Al Taormina Film Festival Rossella Brescia protagonista del film "Jastimari - Lo riporta msn.com

Rossella Brescia e la storia “assurda” sulle Madonie: al Taormina Film Festival il giorno di Jastimari – Il Rifugio - Rossella Brescia è stata protagonista al 71° Taormina Film Festival con il film Jastimari – Il Rifugio, diretto da Riccardo Cannella. Come scrive lasicilia.it

Rossella Brescia: «Jastimari, il mio film e quella madre siciliana che lotta…» - Si è presentato così Jastimari, il nuovo film di Riccardo Cannella, che ha debuttato alla 71ª edizione del Ta ... Lo riporta msn.com