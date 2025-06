Taormina Film Festival | For Your Sake vince l’edizione 2025

Il Taormina Film Festival 2025 si è concluso con grande entusiasmo, regalando al pubblico emozioni uniche e film di altissimo livello. La cerimonia di premiazione, svoltasi ieri sera, ha consacrato “For Your Sake” di Axel Monsú, portando a casa il prestigioso premio. Un’edizione ricca di star, innovazione e passione cinematografica che lascia il segno e promette grandi sorprese per il futuro. L’attesa ora si concentra sulla prossima edizione, che si preannuncia ancora più spettacolare.

Si è conclusa poche ore fa l'edizione 2025 del Taormina Film Festival: trionfa For Your Sake! Come ogni edizione ricca di ottimo cinema e grandi ospiti, l'edizione 2025 di Taormina Film Festival ha visto il suo ultimo atto questo sabato con la cerimonia di premiazione che ha visto trionfare For Your Sake (in originale Por Tu Bien), il film del regista argentino Axel Monsú. La giuria internazionale, presieduta dal premio Oscar " Da'Vine Joy Randolph ", ha poi premiato Alex Garland e Ray Mendoza per il film Warfare. Il premio alla Miglior Attrice è stato affidato a Ebada Hassan per la sua interpretazione in Brides di Nadia Fall, mentre il premio maschile è andato a Geoffrey Rush per The Rule of Jenny Pen di James Ashcroft.