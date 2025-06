Tangenziale Romagnano inaugurato l' ultimo tratto | opera attesa da anni

Finalmente aperta al traffico la tanto attesa tangenziale di Romagnano, un'opera che da anni prometteva di migliorare la mobilità locale. Tagliato il nastro dell’ultimo tratto, da ieri è possibile percorrere la nuova variante della strada provinciale 299, ridisegnando il volto delle connessioni stradali della zona. Questa infrastruttura rappresenta un passo importante verso una circolazione più fluida ed efficiente: un investimento che cambierà il modo di spostarsi di tutta la comunità.

Tagliato il nastro dell'ultimo tratto della tangenziale di Romagnano. Da ieri, venerdì 13 giugno, si può percorrere la variante della strada provinciale 299 (nel frattempo ritransitata nella rete nazionale in seguito a Dpcm del 2019), riguardante un nuovo tronco stradale da realizzarsi come. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Tangenziale Romagnano, inaugurato l'ultimo tratto: opera attesa da anni

Tangenziale di Romagnano, apre al traffico il 13 giugno la nuova variante - Il 13 giugno segna una data cruciale per Romagnano Sesia: la nuova variante sud-est della tangenziale apre ufficialmente al traffico! Questo importante progetto, che collega la strada provinciale 107 con lo svincolo dell'A26, rappresenta un passo avanti significativo per la mobilità e lo sviluppo del territorio.

Novarese, Borgomanerese e Valsesia sono più vicini grazie alla tangenziale di Romagnano Sesia, di cui stamattina è stato inaugurato l’ultimo tratto, dalla località Mauletta allo svincolo che porta al casello dell’autostrada Voltri-Sempione. Un’opera strategica Vai su Facebook

Romagnano Sesia, aperta al traffico la tangenziale della discordia - Il nuovo tratto di strada collega la strada provinciale 107 alla frazione Mauletta con lo svincolo ... Si legge su rainews.it

Romagnano - Ghemme: oggi l'apertura della tangenziale attesa per 30 anni FOTO e VIDEO - Dopo anni di attesta, la tangenziale di Romagnano Sesia è diventata finalmente realtà nella sua interezza: oggi, venerdì 13 giugno, alle ore 11, si è tenuto il taglio del nastro del secondo e ultimo l ... Lo riporta valsesianotizie.it

