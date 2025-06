Tangenti in Brianza | 28 arresti anche politici | Dda | Finanziamento illecito a esponenti di FI e a Fratelli d' Italia

Una vasta operazione in Brianza scuote il panorama politico, con 28 arresti e 95 indagati, tra cui politici di spicco, coinvolti in tangenti, finanziamenti illeciti e associazioni criminali. La scoperta di un sistema di corruzione che avrebbe favorito nomine pilotate solleva gravi dubbi sulla trasparenza delle istituzioni locali. La magistratura continua a fare luce su un tessuto di illicità che minaccia la credibilità della politica.

Sono 95 gli indagati accusati tra l'altro di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso. Il Gip: coordinatore provinciale della Lega sapeva di una nomina pilotata.

