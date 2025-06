Tancredi Palmeri sicuro | L’Inter al Mondiale per Club? Ecco perché rischia già al girone mentre la Juve…

Tancredi Palmeri analizza senza mezzi termini le sfide dell’Inter di Chivu nel Mondiale per Club, sottolineando i rischi già all’esordio e le difficoltà che potrebbero mettere a repentaglio la qualificazione. Con il suo stile diretto e approfondito, Palmeri mette in luce le incognite di una competizione difficile, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Scopriamo insieme perché l’Inter potrebbe già rischiare al girone e cosa serve per superarlo.

Tancredi Palmeri non usa giri di parole, ecco il commento sul Mondiale per Club e le difficoltà che può incontrare l’Inter di Chivu, le parole. Nel corso del suo lungo editoriale per SportItalia, il noto giornalista Tancredi Palmeri ha parlato anche dell’Inter impegnata nel mondiale per club. Un breve passaggio: TANCREDI PALMERI – «Incredibilmente, l’ Inter che fino a due settimane fa poteva puntare comodamente ai quarti di finale e provare a giocarsela per arrivare fino in fondo, invece adesso rischia di brutto già nel girone. Il River Plate è una squadra che ti incarta; Monterrey e Urawa Red Diamonds hanno dalla loro sapienza tattica e atletismo che in questo momento particolare della stagione ti possono mandare fuori giri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tancredi Palmeri sicuro: «L’Inter al Mondiale per Club? Ecco perché rischia già al girone, mentre la Juve…»

In questa notizia si parla di: palmeri - tancredi - inter - mondiale

Tancredi Palmeri fa infuriare ancora i tifosi del Napoli: “Ma come è possibile che…” - Tancredi Palmeri torna a infiammare gli animi dei tifosi del Napoli, scatenando una nuova polemica sui social.

Napoli mai così padrone nella storia della Serie A. Per Inter e Juve il Mondiale conta Vai su X

Tancredi Palmeri si porta già avanti con le critiche sul potenziale prossimo CT della Nazionale Vai su Facebook

Palmeri: “L’Inter deve ringiovanire. Mondiale per Club fondamentale. Incredibilmente…”; Tancredi Palmeri azzarda: lo ha detto su Juve e Inter!; Tancredi Palmeri: Mondiale per Club, l'Inter rischia già al girone. Per la Juve primo posto....

Tancredi Palmeri azzarda: «Mondiale per Club? La Juve può aspirare a quel traguardo, mentre l’Inter rischia…». Il pronostico del giornalista - com, Tancredi Palmeri ha parlato dell’imminente Mondiale per Club. Si legge su juventusnews24.com

Palmeri: “L’Inter deve ringiovanire. Mondiale per Club fondamentale. Incredibilmente…” - I nerazzurri sono impegnati nel Mondiale per Club, mentre Marotta e Ausilio lavorano da tempo per svecchiare la rosa. Secondo fcinter1908.it

Tancredi Palmeri: "Mondiale per Club, l'Inter rischia già al girone. Per la Juve primo posto proibitivo, ma qualificazione probabile" - In un editoriale scritto per "Sportitalia", Tancredi Palmeri si sofferma sulle chances di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club per le 2 italiane che parteciperanno ... Lo riporta tuttojuve.com