Tancredi Palmeri azzarda | Mondiale per Club? La Juve può aspirare a quel traguardo mentre l’Inter rischia… Il pronostico del giornalista

Tancredi Palmeri si lascia andare a una previsione audace sul prossimo Mondiale per Club, analizzando le possibilità di Juventus e Inter. La sfida si prospetta come un vero banco di prova per i due grandi club italiani, con la Juve che guarda con ottimismo al traguardo e l’Inter in una posizione più rischiosa. Ma quale sarà il destino dei nostri colori? Scopriamolo insieme, perché il futuro è tutto da scrivere.

Tancredi Palmeri si sbilancia sul prossimo Mondiale per Club: la Juve può aspirare a quel traguardo, mentre l’Inter.. Per Sportitalia.com, Tancredi Palmeri ha parlato dell’imminente Mondiale per Club. In questa competizione ci saranno sia la Juve che l’ Inter. Il giornalista si è espresso così sul cammino dei bianconeri e dei nerazzurri. IL COMMENTO – « Incredibilmente, l’Inter che fino a due settimane fa poteva puntare comodamente ai quarti di finale e provare a giocarsela per arrivare fino in fondo, invece adesso rischia di brutto già nel girone. Il River Plate è una squadra che ti incarta; Monterrey e Urawa Red Diamonds hanno dalla loro sapienza tattica e atletismo che in questo momento particolare della stagione ti possono mandare fuori giri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tancredi Palmeri azzarda: «Mondiale per Club? La Juve può aspirare a quel traguardo, mentre l’Inter rischia…». Il pronostico del giornalista

