Tajani | no ambiguita' su Iran con atomica

Il ministro degli Esteri Tajani non lascia spazio a dubbi: l'Iran non deve dotarsi di bombe atomiche. In audizione alla Commissione riunite delle Camere, Tajani ha ribadito con fermezza che di fronte a una minaccia nucleare, non si può essere ambigui. La posizione italiana è chiara e decisa: la pace e la sicurezza globale non possono tollerare incertezze quando si tratta di proliferazione nucleare.

12.00 "Di fronte a una minaccia nucleare,non può esservi alcuna ambiguitĂ .L'Iran non può dotarsi della bomba atomica". Così il ministro degli Esteri Tajani in audizione alla Coomm.riunite delle Camere "Ho voluto trasmettere questo messaggio anche a Herzog al quale ho ribadito il diritto di Israele a garantire la propria sopravvivenza.Sa'ar mi aveva sottolineato che la decisione di lanciare l'operazione è scaturita da informazioni di Intelligence su Teheran, tali da configurare una minaccia esistenziale per Israele,per la Regione e per tutti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

