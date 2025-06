Tajani | spero Iran partecipi a tavolo Oman sennò Italia disponibile

Tajani sottolinea l'importanza di coinvolgere l'Iran nel tavolo di dialogo di Mascate, ritenendo che solo attraverso il confronto diretto con gli Stati Uniti si possa trovare una soluzione efficace. La sua speranza è che Teheran confermi la partecipazione, mantenendo vivo il percorso negoziale. È un momento cruciale: la diplomazia richiede coraggio e determinazione per superare le sfide attuali e costruire un futuro di stabilità .

Roma, 14 giu. (askanews) - "Bisogna trattare con gli iraniani, se vogliamo la trattativa dobbiamo far sedere al tavolo gli iraniani con gli americani, è l'unico percorso possibile, sennò bisogna farlo con gli israeliani, mi pare più difficile. Mi auguro che l'Iran dica di sì e partecipi a Mascate all'incontro. Non sarà facile, ma non dobbiamo interrompere il percorso negoziale. Io l'ho già detto sia agli iraniani, sia agli israeliani, sia agli omaniti, che siamo pronti a continuare in Italia": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti dopo aver riferito alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, mentre l'Iran ha detto che i negoziati sono ormai "privi di senso", pur non avendo preso una decisione sulla partecipazione alla riunione in programma domenica a Mascate, la capitale dell'Oman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net