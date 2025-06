Tajani sente Israele e ANP | Cessate il fuoco a Gaza Italia al fianco dei civili

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si impegna con determinazione per la pace e la tutela dei civili coinvolti nel conflitto di Gaza. Durante colloqui telefonici con le massime cariche israeliane e palestinesi, Tajani ha chiesto un immediato cessate il fuoco e ribadito il sostegno dell’Italia all’Autorità Palestinese. In un momento cruciale, l’Italia si schiera con i civili, chiedendo un intervento concreto per fermare le sofferenze e favorire una soluzione duratura.

Il ministro degli Esteri chiede a Israele lo stop alle operazioni su Gaza e conferma il sostegno all’AutoritĂ Palestinese. Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha avuto questa mattina due colloqui telefonici distinti con il presidente della Repubblica di Israele, Isaac Herzog, e con il primo ministro dell’AutoritĂ Nazionale Palestinese, Muhammad Mustafa. Al centro delle conversazioni, le conseguenze umanitarie del conflitto in corso tra Israele e Iran, con particolare attenzione alla situazione della popolazione civile a Gaza. Nel confronto con Herzog, Tajani ha espresso le condoglianze dell’Italia per le vittime civili registrate nelle ultime ore e ha ribadito con forza la richiesta di sospendere le operazioni militari a Gaza che coinvolgono i civili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tajani sente Israele e ANP: “Cessate il fuoco a Gaza, Italia al fianco dei civili”

In questa notizia si parla di: israele - gaza - tajani - sente

