Tajani rivela | L’Iran avrebbe potuto avere 10 bombe atomiche in sei mesi Cosa ha detto il ministro alle Camere

La tensione tra Israele e Iran raggiunge livelli di massima allerta, mentre il mondo osserva con apprensione i numerosi fronti aperti. Durante un’audizione cruciale, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha svelato dettagli allarmanti: l’Iran avrebbe potuto produrre fino a 10 bombe atomiche in soli sei mesi. Una rivelazione che scuote gli equilibri internazionali e accende i timori di un’escalation irreversibile, facendo appello a tutte le diplomazie per scongiurare il peggio.

La guerra tra Israele e Iran entra nel suo secondo giorno con un clima di massima allerta sul piano diplomatico e militare. Sul campo continuano i bombardamenti, mentre la diplomazia internazionale si muove febbrilmente per evitare una possibile escalation. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è presentato in audizione congiunta Camera-Senato e ha rivelato che «secondo l’intelligenze di Israele, l’Iran avrebbe potuto avere 10 bombe atomiche in meno di sei mesi e oltre 2mila missili per poterle lanciare, verso Israele e non solo ». Un quadro, spiega il vicepremier, del tutto «allarmante» e «confermato in maniera inequivocabile dal recente rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, che ha dichiarato l’Iran in violazione dei suoi obblighi sul tema dell’arricchimento dell’uranio». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: iran - ministro - tajani - rivela

L’Iran convoca l’incaricato d’affari francese: “Commenti offensivi” del ministro Barrot dopo la Palma d’oro a Panahi - L'Iran ha convocato l'incaricato d'affari francese a Teheran in risposta ai commenti "offensivi" del ministro Barrot, successivi alla Palma d'oro assegnata al regista dissidente Jafar Panahi al Festival di Cannes.

Le dichiarazioni del premier Netanyahu dopo l'attacco di Israele all'Iran Vai su Facebook

Meloni chiama Netanyahu: “No all’atomica all’Iran ma torniamo ai negoziati con gli Usa”; L’Italia colta di sorpresa. E Meloni sceglie il silenzio; Medioriente, WSJ: Attacco Israele a Iran su nucleare potrebbe avvenire già domenica.

Israele-Iran, Tajani: “Teheran non può dotarsi della bomba atomica” - Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato in audizione davanti alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato in ... msn.com scrive

Tajani, 'nessuna ambiguità, l'Iran non può avere l'atomica' - "Di fronte a una minaccia nucleare, non può esservi alcuna ambiguità. Come scrive ansa.it

Israele-Iran, Tajani in audizione: "Teheran non può avere una bomba atomica" - Il monito del ministro degli Esteri: "Di fronte a una minaccia esistenziale, Israele ha il sacrosanto diritto di difendere i propri cittadini" ... Lo riporta msn.com