Tajani | Operazione israeliana Leone nascente ha colpito oltre 300 obiettivi in Iran

In un contesto di crescente tensione internazionale, l’Operazione “Leone Nascente” condotta da Israele ha colpito oltre 300 obiettivi in Iran, segnando un passo cruciale nelle dinamiche di conflitto. Il ministro Tajani ha prontamente offerto la sua disponibilità a riferire in Parlamento sugli ultimi sviluppi e sugli sforzi italiani per favorire la de-escalation, nel tentativo di raggiungere un obiettivo condiviso: la pace.

(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2025 “Ho dato disponibilità immediata per venire a riferire in Parlamento sugli sviluppi della crisi” e “sulle iniziative che il governo italiano sta portando avanti per la de-escalation e per raggiungere l'obiettivo fondamentale per tutti, la pace. Nella notte tra il 12 e 13 giugno, Israele ha lanciato l'Operazione 'Leone nascente', un'azione militare di vastissima portata che ha visto circa 200 velivoli colpire installazioni nucleari, militari e strategiche in Iran". "A Teheran è stato colpito il quartiere dove si trovano il complesso presidenziale e la residenza della Guida Suprema Khamenei". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani: Operazione israeliana "Leone nascente" ha colpito oltre 300 obiettivi in Iran

In questa notizia si parla di: operazione - leone - nascente - colpito

Sirene d'allarme in piena notte: il governo israeliano fa partire l'operazione «Leone che sorge» e poi dichiara lo stato di emergenza - Nel cuore della notte, sirene d’allarme squarciano il silenzio mentre il governo israeliano lancia l’Operazione Leone, dichiarando lo stato di emergenza.

L’operazione “Leone nascente” lanciata ieri da Israele contro centinaia di siti militari in Iran ha fatto apparire la Repubblica islamica inizialmente indifesa, poi ha innescato la ritorsione: un diluvio di missili sulle città israeliane. Di Riccardo Antoniucci Vai su Facebook

Leone nascente: l’operazione del Mossad che fa già storia; Tajani: Operazione israeliana Leone nascente ha colpito oltre 300 obiettivi in Iran; Medio Oriente: Israele scatena il suo arsenale hi-tech contro l’Iran.

Tajani: Operazione israeliana "Leone nascente" ha colpito oltre 300 obiettivi in Iran - “Ho dato disponibilità immediata per venire a riferire in Parlamento sugli sviluppi della crisi” e “sulle iniziative che il governo italiano sta portando avanti per la de- Da ilgiornale.it

Israele attacca l’iran nell’operazione leone nascente: scenari e possibili sviluppi nel medio oriente - L’operazione militare israeliana "Leone nascente" intensifica le tensioni in Medioriente, con attacchi mirati contro l’Iran e possibili ripercussioni sulle alleanze internazionali, mentre si esclude l ... Lo riporta gaeta.it

È GUERRA! Perché Israele bombarda l’Iran? Ecco cos’è l’operazione “Leone Nascente” - Venerdì notte, dopo alcuni giorni di tensione, tanto che Trump aveva chiesto al personale americano di tornare negli Stati Uniti, Netanyahu ... Scrive mowmag.com