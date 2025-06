Tajani | negoziati nucleare Usa-Iran senza senso? Italia li sostiene

Il sostegno italiano ai negoziati tra Stati Uniti e Iran, nonostante le parole di Iran e le sfide in corso, solleva interrogativi sulla reale efficacia di questo impegno. Il ministro Tajani ribadisce la nostra posizione, ma la domanda resta: fino a che punto l’Italia può influire su un processo così complesso e delicato? In un contesto internazionale in evoluzione, il nostro ruolo potrebbe essere determinante nel cercare soluzioni condivise e durature.

Roma, 14 giu. (askanews) - Il governo italiano "sostiene pienamente i negoziati tra Stati Uniti e Iran" per un accordo sul programma nucleare. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendo alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, dopo che l'Iran ha detto che questi negoziati sono ormai "privi di senso", pur non avendo preso una decisione sulla partecipazione alla prossima riunione prevista per domani a Mascate, la capitale dell'Oman. "Il governo sostiene pienamente i negoziati tra Stati uniti ed Iran per un accordo sul programma nucleare iraniano, come testimoniato dalle due tornate negoziali che abbiamo ospitato a Roma.

Nucleare, impasse nei negoziati Iran-Usa: "Ci fanno richieste oltraggiose"

Tajani: "Il governo italiano è in prima linea per favorire la de-escalation. Ora più che mai è fondamentale non recidere il filo del dialogo. Il governo sostiene pienamente i negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo sul programma nucleare iraniano." #ANSA Vai su X

l primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito "il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare". Vai su Facebook

