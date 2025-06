Tajani | L’Iran ha superato la linea rossa sul nucleare serve evitare un’escalation

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che l’Iran ha superato la linea rossa sul nucleare, evidenziando i rischi di un’escalation globale. Con preoccupazioni condivise anche da Israele, Tajani invita alla massima cautela per evitare conseguenze imprevedibili. La situazione richiede una risposta diplomatica decisa per tutelare la stabilità internazionale. Restate aggiornati su questo delicato fronte: **abbonatevi a DayItalianews** e non perdete nessuna novità.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la gravità della situazione legata al programma nucleare iraniano, facendo riferimento a un documento ufficiale dell'Agenzia delle Nazioni Unite. Secondo quanto dichiarato durante un'intervista al Tg1, l'Iran avrebbe violato le regole internazionali, andando oltre la cosiddetta "linea rossa" nella costruzione dell'arma atomica. "Le preoccupazioni di Israele sono fondate", afferma Tajani. Tajani ha sottolineato come le osservazioni di Israele in merito alla minaccia nucleare iraniana siano pienamente giustificate.

Iran, Tajani: non ci sono segnali attacco imminente di Israele - In un contesto di crescente tensione mediorientale, le parole del ministro Tajani portano un sospiro di sollievo.

