Tajani Iran non può dotarsi dell’atomica lavoriamo per de-escalation

In un contesto di crescente tensione tra Iran e Israele, le parole di Tajani assumono un peso cruciale: “L’Iran non può dotarsi di una bomba atomica”. La nostra priorità è la de-escalation, affinché si evitino conseguenze catastrofiche. L’obiettivo è lavorare instancabilmente per mantenere la stabilità regionale e globale, consapevoli che ogni passo verso il confronto nucleare mette a rischio l’intera umanità.

di Francesca Tana ROMA (ITALPRESS) – "Di fronte ad una minaccia nucleare non può esservi alcuna ambiguità, l'Iran non può dotarsi di una bomba atomica". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione presso le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato, a seguito della crisi tra Israele e Iran. Tajani ha spiegato che l'operazione militare "appare destinata a durare diversi giorni se non settimane. Il mio omologo israeliano mi ha spiegato come la decisione di lanciare l'operazione 'Leone nascentè sia scaturita tra precise informazioni di intelligence sul programma nucleare e sul programma missilistico di Teheran.

