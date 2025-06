Tajani | Iran non deve dotarsi di bomba atomica minaccia nucleare incombente

Antonio Tajani ribadisce con fermezza: l'Iran non deve dotarsi di armi nucleari, una minaccia incombente che richiede risposte chiare e decise. In audizione alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, ha sottolineato il diritto di Israele a garantirsi dalla minaccia di un attacco nucleare, evidenziando l’importanza di un impegno globale per la pace e la sicurezza regionale. La priorità è prevenire ogni escalation e mantenere la stabilità internazionale.

"Di fronte a una minaccia nucleare, non può esservi alcuna ambiguitĂ . L'Iran non può dotarsi della bomba atomica." Ho voluto trasmettere questo messaggio anche a Herzog al quale ho ribadito il diritto di Israele a garantire la propria sopravvivenza tutelandosi da un possibile attacco nucleare". Lo ha detto Antonio Tajani in audizione alle Commissioni riunite Esteri Camera e Senato. "Sa'ar mi aveva sottolineato che la decisione di lanciare l'operazione è scaturita da informazioni di intelligence su Teheran, tali da configurare una minaccia esistenziale per Israele, per la regione e per la comunitĂ internazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: Iran non deve dotarsi di bomba atomica, minaccia nucleare incombente

