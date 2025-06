Tajani | in 6 mesi Teheran avrebbe avuto 10 atomiche

In un intervento deciso, Antonio Tajani ha sottolineato la minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano, rivelando che in soli sei mesi Teheran avrebbe potuto avere dieci bombe atomiche. Un monito chiaro e senza mezzi termini, volto a ribadire l’indispensabile fermezza nella difesa di Israele e della stabilità internazionale. La questione resta cruciale: quali misure si adotteranno per prevenire questa minaccia?

“Di fronte a una minaccia nucleare, non può esservi alcuna ambiguitĂ . L’Iran non può dotarsi della bomba atomica. Ho voluto trasmettere questo messaggio anche a Herzog al quale ho ribadito il diritto di Israele a garantire la propria sopravvivenza tutelandosi da un possibile attacco nucleare”. Così Antonio Tajani in audizione alle Commissioni riunite Esteri Camera. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: “in 6 mesi Teheran avrebbe avuto 10 atomiche”

