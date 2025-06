Tajani dopo l' attacco di Israele | L' Iran ha superato la linea rossa sull' atomica Ieri riunione d' emergenza alla Farnesina

Dopo l’attacco di Israele, la tensione in Medio Oriente si è intensificata: l’Iran ha superato la linea rossa sul suo programma nucleare, secondo un rapporto dell’ONU. Tajani, durante una riunione d’emergenza alla Farnesina, ha confermato la gravità della situazione, sottolineando come le osservazioni israeliane trovino supporto in fonti internazionali. La crisi si fa sempre più urgente e richiede risposte immediate per evitare escalation pericolose.

«Per quanto riguarda il programma nucleare dell’Iran, noi abbiamo il rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite secondo il quale l’Iran ha violato le regole ed è andato al di là della linea rossa per quanto riguarda la costruzione dell’arma atomica. Quindi le osservazioni israeliane sono assolutamente fondate sulla base di una relazione indipendente che arriva dall’agenzia dell’Onu».. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tajani dopo l'attacco di Israele: "L'Iran ha superato la linea rossa sull'atomica". Ieri riunione d'emergenza alla Farnesina

