Tajani esprime una posizione aperta al cambiamento della legge elettorale, sottolineando la sua preferenza per il sistema proporzionale. Pur non essendo contrario a questa formula, evidenzia l'importanza di un dibattito tra le forze politiche e il Parlamento, in vista di un possibile accordo condiviso. La sua apertura dimostra come il panorama politico italiano sia sempre piĂą pronto a confrontarsi su riforme fondamentali per il futuro della democrazia.

Roma, 14 giu. (askanews) - Cambiare la legge elettorale? "Io ho sempre detto che sono favorevole al proporzionale, se si va nella direzione della legge elettorale del proporzionale, quella che c'è nell'elezione del sindaco e del presidente di Regione, non sarei contrario, vedrĂ poi il Parlamento, vedranno le forze del centro-destra anche parlando con l'opposizione, ma io non sarei contrario, forse perchĂ© sono sempre stato eletto con il proporzionale, eccetto l'ultima volta": lo ha detto parlando con i giornalisti il ministro degli Esteri e vice-premier di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell'intervento davanti alle Commissioni Esteri di Camera e Senato sugli attacchi tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: cambiare legge elettorale? Non sono contrario a proporzionale

