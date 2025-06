Tajani alle Camere | L’Iran era pronto a sviluppare 10 bombe atomiche in sei mesi

In un clima di crescente tensione internazionale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilasciato importanti dichiarazioni durante l'informativa a Camera e Senato, sottolineando che il programma nucleare iraniano potrebbe sviluppare 10 bombe atomiche in soli sei mesi. Un avvertimento che evidenzia la gravitĂ della minaccia e la necessitĂ di risposte decise per garantire la sicurezza regionale e globale. La situazione resta critica e richiede attenzione continua.

Nel corso dell’informativa a Camera e Senato sugli sviluppi della crisi Iran-Israele, il ministro degli Esteri Antonio Tajani  ha affermato che il programma militare di Teheran rappresentava «una minaccia esistenziale imminente per l’intera regione e tutta la comunitĂ internazionale» e che « Israele ha diritto a difendersi da un possibile attacco nucleare ». Tajani ha inoltre detto che «di fronte a una minaccia nucleare non può esservi alcuna ambiguità » e che secondo l’intelligence di Israele l’Iran «avrebbe potuto avere 10 bombe atomiche entro sei mesi». Gli attacchi dell’Idf andranno avanti a lungo, « diversi giorni, se non settimane », ha dichiarato poi Tajani, invitando la Repubblica Islamica a non interrompere i negoziati con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare, sostenuti dall’ Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tajani alle Camere: «L’Iran era pronto a sviluppare 10 bombe atomiche in sei mesi»

