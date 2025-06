Taglio del nastro per il nuovo ' Parterre' a San Giuliano Terme

introduce con entusiasmo il grande evento di apertura del nuovo parterre a San Giuliano Terme, un'occasione speciale per celebrare la rinascita di una piazza storica. Una festa condivisa con la cittadinanza, simbolo di rinascita e rinnovamento, grazie a un progetto di rigenerazione urbana finanziato in gran parte dai fondi Next Generation EU. Un passo importante verso il futuro, che valorizza il cuore della comunità e invita tutti a partecipare a questa giornata memorabile.

Una festa insieme alla cittadinanza per la storica piazza del 'Parterre' di San Giuliano Terme, rinata grazie ad un progetto di rigenerazione urbana che ha visto la riqualificazione finanziata per buona parte dalla Commissione europea con fondi Next generation Eu (Pnrr), che l'amministrazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Taglio del nastro per il nuovo 'Parterre' a San Giuliano Terme

In questa notizia si parla di: parterre - giuliano - terme - taglio

SAN GIULIANO TERME/ AI NASTRI DI PARTENZA: IL 13 E 14 GIUGNO AL PARTERRE L'EDIZIONE 2025 San Giuliano Terme è pronta per il lancio dell'edizione 2025 di Bagni di Vino, l'evento enogastronomico che si terrà venerdì 13 e sabato 14 giugno pres Vai su Facebook

Taglio del nastro per il nuovo 'Parterre' a San Giuliano Terme; Bagni di vino il 13-14 giugno al Parterre.

Inaugurato il "Parterre" di San Giuliano Terme - Una festa insieme alla cittadinanza per la storica piazza del "Parterre" di San Giuliano Terme, rinata grazie ad un progetto di rigenerazione urbana che ... Secondo gonews.it

San Giuliano Terme, il calendario degli interventi nelle frazioni per il taglio dell'erba - Il Comune di San Giuliano Terme ha reso noto il calendario di massima relativo al secondo giro di taglio dell'erba nelle frazioni a opera di Geste. Si legge su lanazione.it

Dal teatro alla scienza a San Giuliano Terme con "Bagni di stelle" - Consulta del Volontariato di San Giuliano Terme, Bagni Crea, Il Gabbiano, La Tartaruga, Occhio del Riciclone Toscana, Progetto La Zattera – Coop Arnera. Da msn.com