Taglierino in pugno rapina in farmacia | 54enne individuato e denunciato

Un uomo armato di taglierino fa irruzione nella Farmacia Sant’Agata a Casnate con Bernate, minacciando la direttrice e portando via 100 euro. La rapina, avvenuta venerdì scorso, ha scosso la comunità locale. Tuttavia, grazie alle indagini rapide, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare e denunciare il 54enne responsabile. La sicurezza pubblica resta una priorità, dimostrando che la giustizia può prevalere anche nei momenti più critici.

Alle 13:45 di venerdì 7 giugno, un uomo armato di taglierino e con il volto parzialmente coperto ha fatto irruzione nella Farmacia Sant’Agata, in piazza Angelo Monti a Casnate con Bernate. Dopo aver minacciato la direttrice, è riuscito a farsi consegnare 100 euro in contanti, non potendo. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Taglierino in pugno, rapina in farmacia: 54enne individuato e denunciato

