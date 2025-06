Tagli dei tassi l’effetto sulle case In Lombardia compravendite a due velocità

Il mercato immobiliare in Lombardia si divide tra due anime: Milano che brilla con un incremento del 66,3% nelle compravendite, e Como, che registra invece un calo dell’8,4%. Questo dichiara quanto i tassi di interesse influenzino dinamiche diverse anche nello stesso territorio. Mentre Milano accelera, Como si raffredda, evidenziando come le decisioni sui tassi possano accelerare o frenare il sogno di casa. Ma cosa succederà nei prossimi mesi?

Milano – Sondrio e Como sono le due facce opposte del mercato immobiliare lombardo. Nel capoluogo valtellinese le compravendite di case sono aumentate del 66,3% confrontando i primi tre mesi dell’anno con la partenza del 2024. A Como invece la variazione è negativa: -8,4%. “Qui i prezzi mediamente sono cresciuti di più rispetto ad altri Comuni e oggi in media le case costano circa 3.000 euro al metro quadrato” spiega Alessandro Ghisolfi, responsabile del Centro Studi di Abitare Co, società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni che ha analizzato i dati dell ’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi) dell’ Agenzia delle Entrate da gennaio a marzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tagli dei tassi, l’effetto sulle case. In Lombardia compravendite a due velocità

