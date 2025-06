Tadej Pogacar punge la Visma | Non mi è piaciuto l’attacco in discesa ho attaccato per difendermi

Tadej Pogacar si distingue ancora una volta nel mondo del ciclismo, lasciando il pubblico senza parole con la sua audace mossa nella settima tappa del Giro del Delfinato. L'attacco in discesa, anche se non condiviso da tutti, ha dimostrato la sua determinazione e il suo talento innato. Con questo gesto, Pogacar ribadisce la sua posizione di leader, pronto a scrivere nuove pagine di questa emozionante corsa.

Tadej Pogacar ha regalato spettacolo nella settima tappa del Giro del Delfinato, attaccando in salita quando mancavano dodici chilometri al traguardo e lasciando sul posto i suoi avversari diretti. Secondo successo consecutivo da dominatore quando la strada si impenna, il danese Jonas Vingegaard ha chiuso con un ritardo di 14 secondi e ora il balcanico primeggia in classsifica generale con un vantaggio di 1’01” nei confronti dell’alfiere del Team Visma Lease a Bike. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha analizzato la propria prestazione al termine della tappa: “ Oggi volevamo prendere il controllo della situazione su ogni salita, ma la Visma ha attaccato da più parti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar punge la Visma: “Non mi è piaciuto l’attacco in discesa, ho attaccato per difendermi”

In questa notizia si parla di: tadej - pogacar - visma - punge

Folle spettacolo al Giro del Delfinato: Tadej Pogacar lascia subito il segno davanti a Vingegaard ed Evenepoel! - Il Giro del Delfinato si trasforma in un palcoscenico di sorprese, con Tadej Pogacar che imprevedibilmente sbaraglia la concorrenza e conquista la maglia gialla.

Tour de France 2023, Tadej Pogacar si complimenta con Jasper Philipsen e punge di nuovo Wout van Aert: Non aveva le gambe; Tadej Pogacar punge la Visma: “Non mi è piaciuto l’attacco in discesa, ho attaccato per difendermi”.

Pogacar travolgente al Delfinato, vince e si vendica: “Non mi piace, ma è il ciclismo moderno” - Pogacar ha oltre un minuto di vantaggio su Vingegaard, 2’21’’ su Lipowitz e ben 4’11’’ su un altro dei suoi principali rivali, Remco Evenepoel, che anche oggi ha incassato una pesante lezione. Si legge su fanpage.it

Pogacar: 'La Visma voleva staccarmi in una discesa pericolosa e non mi è piaciuto' - Il mondo del ciclismo ha assistito all'ennesima esibizione di Tadej Pogacar nella settima tappa del Critérium del Delfinato, quella che ha portato al traguardo in salita di Valmeinier. Secondo it.blastingnews.com

POGACAR. «MI HANNO ATTACCATO PIU' VOLTE, HO SEMPRE RISPOSTO E POI HO PROVATO L'AZIONE SOLITARIA: TUTTO OK» - Ancora una volta Tadej Pogacar si è rivelato inarrestabile in questo Delfinato e con relativa facilità ha conquistato anche la tappa regina della corsa francese, con arrivo a Velmeinier. Scrive tuttobiciweb.it