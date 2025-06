SWITCH Switch-Play-Statistics-Viewer SPSV VERSION 4 | Come Visualizzare le Statistiche di Gioco sulla Nintendo Switch

Se vuoi scoprire quanto tempo dedichi ai tuoi giochi sulla Nintendo Switch, Switch-Play-Statistics-Viewer (SPSV) versione 4 è lo strumento che fa per te! Con questa app homebrew, puoi monitorare facilmente le statistiche di gioco e tenere sotto controllo le tue abitudini ludiche. Pronto a migliorare la tua esperienza di gioco? Scopri come visualizzare le statistiche sulla tua console e trasformare il modo in cui giochi!

Se sei un giocatore Nintendo Switch e vuoi tenere traccia del tempo che dedichi ai tuoi giochi preferiti, Switch-Play-Statistics-Viewer (SPSV) è lo strumento perfetto per te! Cos’è SPSV?. SPSV è un’applicazione homebrew per Nintendo Switch che permette di visualizzare le statistiche di gioco di un utente selezionato, mostrando (al momento) principalmente il tempo di gioco per tutte le applicazioni installate. Compatibilità. Versione SPSV Versione Horizon OS (HOS) 1 15 2 – 4 16+ (v4 è l’ultima release) Novità nella Versione 4. L’ultimo aggiornamento, rilasciato 3 giorni fa dallo sviluppatore @m4st3rP, introduce alcune migliorie: Aggiunta icona personalizzata al file NRO. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH] Switch-Play-Statistics-Viewer (SPSV) VERSION 4: Come Visualizzare le Statistiche di Gioco sulla Nintendo Switch

In questa notizia si parla di: switch - nintendo - play - statistics

Nintendo, aggiornamento a Switch 2 gratis per 12 giochi: ecco quali - Nintendo ha rivelato un entusiasmante aggiornamento per il nuovo Switch 2, che include miglioramenti gratuiti per dodici giochi first-party.

Nintendo ha annunciato ufficialmente l'aggiornamento 10.0.0 di Splatoon 3, portando con sé non poche novità per tutti i fan del gioco, tra le quali troviamo il cross-play tra Nintendo Switch 1 e 2. (Trovate il link della notizia nel primo commento) Vai su Facebook

Attiva la sinestesia Lumines Arise, un nuovo capitolo della celebre serie puzzle, arriva su PS5 e #PSVR2 entro la fine dell’anno: https://play.st/4jzUj7O Vai su X

Niente E3 ma c'è la Summer Game Fest 2025! Data e orario italiano di tutte le conferenze; Rumor: Un report indica un periodo d’uscita di Switch 2 con la data per l’inizio dei preordini; Nintendo Switch 2: data di uscita, prezzo e caratteristiche.

Le vendite di Nintendo Switch 2 sono da record, adesso è ufficiale - Dopo i rumor dei giorni scorsi, arriva la conferma ufficiale da parte di Nintendo: le vendite totalizzate da Switch 2 nei primi quattro giorni sono da record. Scrive msn.com

Nintendo Switch 2 batte PlayStation 2 e GBA in Giappone, stabilendo il nuovo record di vendite al lancio - Il lancio di Nintendo Switch 2 è da record in Giappone: la nuova console ha battuto mostri storici come PlayStation 2, Game Boy Advance e Nintendo DS come vendite all'uscita. Da msn.com

Nintendo Switch 2: data di uscita, giochi e specifiche tecniche - Nintendo ha finalmente confermato l'arrivo della tanto attesa Nintendo Switch 2, l'erede della celebre console ibrida che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Segnala tomshw.it