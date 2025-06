SWITCH PSVITA TheXTech Nightly | Il Porting Moderno di un Classico Motore VB6

Scopri il rivoluzionario progetto heXTech Nightly, il porting moderno del classico motore SMBX 1.3 originariamente sviluppato in VB6. Questo ambizioso lavoro riscrive fedelmente il cuore del gioco in C++, preservando la compatibilit√† e i bug storici, ma correggendo le criticit√† che causavano crash e blocchi. Un passo avanti per gli appassionati di SMBX che desiderano un'esperienza pi√Ļ stabile e aggiornata, offrendo nuove possibilit√† di modifica e miglioramento‚Ķ

heXTech è un ambizioso progetto che riporta in vita il vecchio motore di SMBX 1.3, originariamente sviluppato in Visual Basic 6 (VB6), riscrivendolo completamente in C++. Questo porting non solo replica fedelmente il comportamento del motore originale, inclusi molti dei suoi bug logici (per mantenere la compatibilità con i livelli esistenti), ma corregge anche i problemi più critici che causavano crash o blocchi del gioco. Cosa offre TheXTech?. Compatibilità al 100% con i livelli e gli asset di SMBX 1.3.. Miglioramenti alla stabilità, eliminando crash e freeze del gioco.. Nessun editor integrato (l'editor originale non è incluso).

