Svolto a Verona il primo trapianto di rene in Veneto con chirurgia robotica da donatore vivente

A Verona si è concluso un traguardo rivoluzionario nel campo della medicina: il primo trapianto di rene in Veneto realizzato interamente con chirurgia robotica da donatore vivente. Due fratelli di mezza età, entrambi ricoverati all’ospedale di Borgo Trento, sono diventati protagonisti di questa innovativa procedura, simbolo di eccellenza e progresso. Questa conquista apre nuove prospettive per la cura dei pazienti e dimostra come tecnologia e competenza possano unire le forze per salvare vite.

Due fratelli di mezza età, entrambi ricoverati all'ospedale di Borgo Trento, i protagonisti di una vicenda clinica di successo, con il primo trapianto di rene in Veneto interamente eseguito con chirurgia robotica mininvasiva da donatore vivente. Dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di.

