Sviluppo sostenibile | Una struttura green per eventi e workshop

sviluppo sostenibile e innovazione si incontrano in un nuovo spazio green pensato per eventi e workshop. L’Aess, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, dà il via a un progetto che combina architettura bio-climatica e finalità didattiche, creando una struttura ipogea meta-sostenibile. Questo ampliamento, accanto alla sede di via Caruso, rappresenta un passo concreto verso un futuro più verde, coinvolgendo cittadini e aziende nella transizione ecologica.

L’Aess, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, posa la prima pietra di un nuovo progetto innovativo. Un ampliamento "meta-sostenibile", in cui architettura e finalitĂ didattiche si uniscono in una struttura ipogea costruita secondo i principi del bioclima, dedicata ad eventi, corsi di formazione ed educazione alla cittadinanza e alle aziende sulla transizione ecologica. Ad affiancare la sede giĂ esistente di via Caruso, infatti, sorgeranno due piazze con tetto giardino indipendenti, collegate alla struttura originale ma con accesso autonomo, in cui i cittadini, oltre agli addetti ai lavori e ai dipendenti di Aess a cui sarĂ data la possibilitĂ di svolgere riunioni e congressi, potranno accedere liberamente dal parco dei Torrazzi attraverso un tetto inclinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sviluppo sostenibile: "Una struttura green per eventi e workshop"

In questa notizia si parla di: sostenibile - struttura - sviluppo - eventi

Abbiamo bisogno di un nuovo inizio e il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 ci ha ricordato che il cambiamento è possibile solo se è collettivo, concreto e coraggioso. Da tutta Italia, centinaia di eventi, incontri, performance, dati e voci si sono intrecciati in u Vai su Facebook

Green Executive Forum e #MakerFaireRome: due eventi, un obiettivo comune: promuovere lo sviluppo di una cultura dell’innovazione sostenibile che mette al centro: competenze emergenti tecnologie pulite connessioni professionali ad alto impatto Qua Vai su X

Sviluppo sostenibile: Una struttura green per eventi e workshop; “Sostenibilità e Partecipazione”, il Festival dello Sviluppo Sostenibile nel territorio di Roma e Città metropolitana. Fino a fine maggio gli eventi.; Si conclude il Festival sviluppo sostenibile dopo 1300 eventi.

Sviluppo sostenibile: "Una struttura green per eventi e workshop" - L’assessore Giulio Guerzoni: "Un fiore all’occhiello per Modena". Da msn.com

ASviS, l'evento conclusivo del festival dello Sviluppo Sostenibile - L'evento conclusivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile alle 10 Alcuni dei protagonisti e delle protagoniste degli eventi che, dieci anni fa, alimentarono le speranze di poter trasformare il ... Riporta ansa.it

Si conclude il Festival sviluppo sostenibile dopo 1300 eventi - impegnata per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Da msn.com