Sviene in strada e si ferisce al volto l' ambulanza la porta al pronto soccorso | dopo 16 mesi l' Ausl le fa pagare il conto

Una storia di incredibile attesa e sorprendente richiesta di pagamento: dopo 16 mesi, un sollecito per un ticket del pronto soccorso di Forlì riaccende le polemiche sulla gestione delle emergenze sanitarie in Italia. Come può una prestazione così urgente essere dimenticata per così lungo tempo e poi reclamata con un avviso imprevisto? E...

Si è vista recapitare un sollecito di pagamento di un ticket per una prestazione del pronto soccorso di Forlì del febbraio del 2024, a 16 mesi di distanza, senza che nessuno le avesse mai chiesto l'importo, né all'atto di uscita dal reparto di medicina di urgenza, né nei giorni successivi. E. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sviene in strada e si ferisce al volto, l'ambulanza la porta al pronto soccorso: dopo 16 mesi l'Ausl le fa pagare il conto

