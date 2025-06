Supplenze GPS ruoli concorsi domanda 150 preferenze scioglimento riserva 2025 LE RISPOSTE AI QUESITI

L'estate si apre con un fermento di novità per docenti e aspiranti. Dopo la conclusione delle lezioni, si intensificano le operazioni legate alle supplenze GPS, ai ruoli e ai concorsi, con scadenze e risposte attese da tempo. Tra scioglimenti di riserve, preferenze e aggiornamenti, il 2025 si avvicina, promettendo un nuovo capitolo nel percorso di stabilizzazione e reclutamento. Scopriamo insieme tutte le risposte ai quesiti più caldi di questa stagione cruciale.

Supplenze e immissioni in ruolo: comincia l'estate dei precari, appena concluse le lezioni. I primi appuntamenti sono lo scioglimento della riserva per GPS da lunedì 16 giugno e sempre dalla stessa date le operazioni annuali per le GaE. Seguirà la domanda per le max 150 preferenze, la ripubblicazione delle GPS per l'anno scolastico 202526 e poi da metà luglio si entra nel vivo delle nomine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze inferiori a 30 giorni scuola dell’infanzia comune di Firenze. Domanda di messa a disposizione [AVVISO e MODELLO] - Il Comune di Firenze invita coloro che desiderano presentare domanda di messa a disposizione per supplenze inferiori a 30 giorni nella scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025.

