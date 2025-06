Supplenze docenti 2025 26 | al via le procedure GaE e GPS ultime novità

Se sei un docente in attesa di supplenze per l’anno scolastico 2025/26, è il momento di agire: dal 16 giugno si aprono ufficialmente le procedure telematiche per GaE e GPS, segnando una fase cruciale nelle assegnazioni. Con scadenze imminenti e novità importanti, questa è la tua occasione per aggiornare la domanda e garantire un futuro sicuro nel mondo dell'istruzione. Scopri tutte le ultime novità e preparati al meglio!

Si aprono le operazioni annuali per l’attribuzione delle supplenze docenti in vista dell’anno scolastico 202526. A partire da lunedì 16 giugno, prenderanno il via le procedure telematiche per le GaE, seguite dalla ripubblicazione delle GPS e dalla domanda per gli incarichi. Le prime scadenze di giugno per le supplenze 202526 Il calendario per l’assegnazione degli . Supplenze docenti 202526: al via le procedure GaE e GPS, ultime novità . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

