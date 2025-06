Superman | un toccante tributo a Pa Kent nel nuovo spot

Un emozionante omaggio a Pa Kent nel nuovo spot di Superman, dedicato alla Festa del Papà negli Stati Uniti. I biglietti per il ritorno dell’iconico eroe sono già in vendita, mentre i DC Studios spingono forte sulla promozione del primo film del DCU. Warner Bros. Discovery sostiene con entusiasmo questa rinascita, preparando il pubblico a un ritorno epico. E così, l’amore e il rispetto per i padri si fondono con la leggenda di Superman, rendendo questo momento ancora più speciale…

I biglietti per Superman sono stati messi in vendita all’inizio di questa settimana e sembra che i DC Studios stiano facendo il possibile per aumentare la visibilità del primo film del DCU. Ovviamente non è una brutta cosa, e Warner Bros. Discovery sembra appoggiare pienamente il reboot. Questo fine settimana è la Festa del Papà negli USA e un nuovo promo di Superman celebra l’occasione con un toccante scambio di battute tra Clark Kent e suo padre, Jonathan ( Pruitt Taylor Vince ). Questo potrebbe essere un momento cruciale del film e potenzialmente si collega a un’importante rivelazione su Jor-El. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

