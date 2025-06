Superbonus i numeri del disastro spiegati bene | ecco a quanto ammonta la voragine

Il Superbonus, una delle misure simbolo dell’era Covid, si sta rivelando un vero e proprio disastro economico. Nonostante le evidenze dei dati ufficiali, i Cinquestelle continuano a difenderlo come motore di ripresa. Il Foglio analizza i numeri dell’Ufficio parlamentare di bilancio, svelando quanto questa misura abbia pesato sulla nostra finanza pubblica. Ma quali sono le dimensioni della voragine? Scopriamolo insieme.

Che il Superbonus sia stato un disastro per la nostra economia se ne sono accorti tutti, tranne i Cinquestelle che continuano ad esaltarne addirittura la funzione di ripresa nazionale. Il Foglio analizza i dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio e dimostra, ancora una volta, quanto sia stata nefasta la misura voluta da Giuseppe Conte in piena era Covid. Il Superbonus: anatomia di un fallimento. Nell’articolo pubblicato dal giornale diretto da Claudio Cerasa, si sottolinea che «le idee economiche ogni tanto sono come gli zombie, continuano a circolare anche dopo il loro decesso. È così per il Superbonus, di cui se ne propagandano le virtù post mortem. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Superbonus, i numeri del disastro spiegati bene: ecco a quanto ammonta la voragine

In questa notizia si parla di: superbonus - disastro - numeri - spiegati

Superbonus, i numeri del disastro spiegati bene: ecco a quanto ammonta la voragine.

Quello zombie del Superbonus - Le pessime idee continuano a camminare tra di noi: autopsia di un disastro ... Si legge su ilfoglio.it

Superbonus, il governo: «Disastro lasciato da M5S». Si media con le imprese - Lo fece lui da analista politico in quella fase, certamente esperto di numeri, e oggi ci troviamo in ... Come scrive ilmattino.it

Il Superbonus ha creato una voragine enorme nei conti pubblici, “un disastro finanziario senza precedenti” che piaceva a politica, costruttori e ambientalisti - a Carlo Stagnaro (Superbonus, come fallisce una Nazione, edito da Rubettino e da oggi in tutte le librerie italiane). Lo riporta msn.com