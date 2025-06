Superbike Razgatlioglu vince con autorità gara-1 a Misano e mette pressione a Bulega

Toprak Razgatlioglu dimostra ancora una volta di essere un campione, conquistando con autorità la vittoria nella gara 1 a Misano e mettendo pressione a Bulega nel Campionato Superbike 2025. La sua vittoria, arrivata pochi giorni dopo l’annuncio del suo passaggio in MotoGP, sottolinea la sua determinazione e il suo talento straordinario. La sfida tra i due continuerà ad infiammare le piste: chi avrà la meglio?

Toprak Razgatlioglu alza l’asticella quando più conta e, pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale del suo approdo in MotoGP nel 2026 con Pramac Yamaha, conquista una vittoria dell’enorme peso specifico in gara-1 del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, sesto round stagionale del Mondiale Superbike 2025. Il turco della BMW si è reso protagonista di un’importante prova di forza a Misano, pista di casa per Ducati e per il suo grande rivale Nicolò Bulega. Il Campione del Mondo in carica, al settimo successo dell’anno (il numero 64 in carriera), si è preso la responsabilità di guidare la corsa gestendo comunque bene il consumo delle gomme e facendo la differenza negli ultimi tre giri con un passo impressionante che ha costretto Bulega ad alzare bandiera bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it