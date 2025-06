Superbike | Nicolò Bulega conquista la pole a Misano secondo Toprak Razgatlioglu

Nicolò Bulega brilla a Misano, conquistando la pole position nel GP di Superbike del 2025, davanti a Toprak Razgatlioglu. La sua performance impeccabile ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando che l’italiano è in forma smagliante sul circuito Marco Simoncelli. Con una gara emozionante alle porte, il ducatista si prepara a scrivere un’altra pagina di storia, ma la sfida è ancora aperta: la corsa per il podio è più incerta che mai.

Freccia Nicolò Bulega. Il ducatista ha conquistato la pole position nella Superpole al GP di Misano, appuntamento numero cinque del Mondiale 2025 di Superbike in fase di svolgimento questo weekend presso il World Circuiit Marco Simoncelli. Prestazione maiuscola per l’italiano, il quale ha letteralmente dominato dall’inizio alla fine sbaragliando la concorrenza. La condizione del centauro si è vista dopo i primi sei minuti, quando ha fermato il cronometro a 1:32.754, segnando così pronti-via il nuovo record della pista. Successivamente, il classe 1999 ha dovuto fare i conti con T oprak Razgatlioglu, il quale ha provato ad insidiarlo accomodandosi al comando in 1:31. 🔗 Leggi su Oasport.it