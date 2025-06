Superbike Danilo Petrucci in grande spolvero | ancora un podio in rimonta

Il weekend di Misano si apre con una splendida notizia per gli appassionati di Superbike: Danilo Petrucci, il guerriero della Ducati Barni, conquista un emozionante terzo posto in rimonta sul circuito del Pirelli Emilia Romagna Round. Un risultato che non solo aggiunge un altro podio alla sua brillante stagione, ma rafforza anche la sua posizione nella classifica generale. La passione e la determinazione di Petrucci continuano a sorprendere e a far sognare i tifosi, promettendo ancora grandi emozioni.

Inizia nel modo migliore il weekend di Misano per Danilo Petrucci. Il pilota della Ducati Barni ha infatti conquistato il terzo posto, sul circuito del Pirelli Emilia Romagna Round. Un podio in rimonta, il sesto da inizio stagione, che gli consente di rafforzare anche il terzo posto nella.

