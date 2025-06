Superbike Danilo Petrucci in grande spolvero | ancora un podio in rimonta

Superbike Danilo Petrucci si conferma protagonista di grande spolvero, conquistando un nuovo podio in rimonta. Il weekend di Misano si apre nel modo migliore per il pilota Ducati Barni, che sul circuito del Pirelli Emilia Romagna Round ottiene il terzo posto, segnando il suo sesto risultato in top tre di stagione. Con questa performance, Petrucci rafforza la sua posizione nella classifica generale e si prepara a vivere una stagione ancora più emozionante.

