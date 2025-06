SuoNato Festival speciale rassegna estiva alla Ex Base Nato con tanti eventi live esclusivi

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con SuoNato Festival, la rassegna musicale che trasformerà la Ex Base Nato di Bagnoli in un palcoscenico di emozioni e innovazione. Da artisti internazionali come Herbie Hancock e Jeff Mills a icone italiane come Fabri Fibra e Ketama126, ogni sera sarà un'esplosione di talento e creatività. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell'arte dal vivo: l'estate 2025 non sarà più la stessa.

Da Herbie Hancock ai CCCP, da Jeff Mills ai ComaCose, passando per La Niña, Fabri Fibra, Psicologi, Willie Peyote, I Patagarri, Walter Ricci, Ketama126, Teenage Dreams. Nasce SuoNato Festival, la rassegna estiva che da luglio a settembre 2025 animerà gli spazi della Ex Base Nato di Bagnoli.

